Cade per 10 metri, interviene la Rega

Due persone si sono trovate in difficoltà a Ponte Brolla, mentre stavano arrampicandosi sulla parete di roccia. Una è caduta, l'altra è rimasta bloccata.

Ieri sera, poco prima delle 19.00, due turisti tedeschi sulla quarantina stavano arrampicandosi sulla parete di roccia a Ponte Brolla. Durante la discesa uno dei due è caduto per una decina di metri. Nella caduta l’uomo ha riportato ferite leggere. L’amico, illeso, è però rimasto bloccato in parete, senza possibilità di scendere.

Per recuperare i due uomini è quindi stato chiesto l’intervento dell’elicottero della base Rega Ticino, che ha dapprima soccorso il ferito, calando il medico con l’argano, e in seguito recuperato anche l’amico, grazie ad un alpinista specializzato nel soccorso in elicottero, riportandolo sano e salvo a terra.

Il paziente, dopo le prime cure del caso prestate in loco, è stato trasportato all’Ospedale la Carità di Locarno. Sul posto anche i soccorritori del SALVA con un’ambulanza e la Polizia cantonale.