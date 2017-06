Cade dallo scooter, è grave

Uno sccoterista è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto questa sera, venerdì, verso le 20:30, su via San Gottardo a Minusio, poco prima della Denner. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato, che circolava in direzione di Locarno, per motivi stabilire, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Non si esclude che all’origine del incidente vi possa essere un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto la Polizia Cantonale e la Comunale di Muralto-Minusio, oltre agli specialisti del servizio incidenti per la ricostruzione dell’accaduto.