Cade in un pozzo e si ferisce

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno in una casa privata di Via Contra a Tenero. Protagonista un uomo che avrebbe riportato ferite di media gravità.

Oggi, verso mezzogiorno, è avvenuto un infortunio in un cantiere in una casa privata in via Contra a Tenero. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un uomo sarebbe caduto in un pozzo luce ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sempre in base alle prime informazioni, lo sventurato avrebbe riportato ferite di media gravità. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

(Red)