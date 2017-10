Per capanne e rustici più puliti

Potrebbe sembrare un problema secondario, ma anche la manutenzione delle fosse settiche riveste un’importanza ecologica poiché interessa soprattutto le capanne e i rustici di montagna, ossia degli edifici localizzati in una fascia territoriale delicata e, fortunatamente, ancora pregiata. Lo si è visto recentemente in occasione di un grave inconveniente avvenuto in un’importante capanna che sembra sia stato la causa dell’inquinamento di un sottostante laghetto alpino.

L’antidoto per garantire il corretto trattamento delle acque luride si chiama IDOR Geolife ed è prodotto da una ditta ticinese-doc sul Piano di Magadino. IDOR Geolife è costituto da un mix di enzimi, sostanze lipoproteiche ed estratti vegetali in grado di accelerare i processi di ossidazione dei depositi di liquami e fosse biologiche. Un processo completamente atossico.

Da un paio di anni questo prodotto è stato testato in una decine di capanne della Federazione alpinistica ticinese (FAT) proprio per verificare i risultati ottenuti nella raccolta, nel contenimento e nell’evacuazione delle masse biologiche in alta montagna. Nel contempo con questa operazione è stata assicurata la soluzione del fastidioso problema dei cattivi odori provenienti dagli scarichi.

(T.V.)