Cappelletta abbattuta? No, sarà ricollocata!

di Maurizio Valsesia

Una cappelletta che da un paio di secoli vigila sui viandanti (anche su quelli moderni, troppo veloci per accorgersene). Poi un giorno appare una ruspa e dopo un po’ la piccola costruzione votiva è sparita. Al suo posto zolle e massi rimestati, sacchi di cemento, camion e tutto il necessario per erigere una palazzina. Comprensibile il pensiero di una nostra lettrice e dei vicini: «L’hanno abbattuta!».

E invece, come in un film di Don Camillo, c’è il lieto fine. Un comprensibile equivoco che abbiamo chiarito sentendo l’ufficio tecnico di Gordola. Siamo infatti sul territorio del Comune tra Piano e Verzasca. La cappella sorgeva appena prima del ponte della cantonale che funge anche da confine con Tenero. Sulla destra, pochi metri sopra la collina.

«È stata rimossa integralmente per tutelarla e consentire i lavori di esecuzione di due blocchi residenziali plurifamigliari», ci viene spiegato. «A fine cantiere verrà riprestinata dov’era». Dalle valutazioni svolte in sede di progetto e di verifica si è avuta conferma del valore storico-religioso locale. È stato demolito anche il muro di contenimento. In quel punto infatti il prato è piuttosto ripido e il progetto prevede una soluzione nuova.

Vedendo la pala meccanica al lavoro al posto dove prima c’era questa piccola testimonianza della fede dei nostri avi, alcuni residenti hanno pensato al peggio. Allarme rientrato quindi. «Dovrebbe essere del ‘700, da quanto ricordo», ci dice la nostra lettrice. «Come me, anche altri che vivono in zona vi sono affezionati. È una presenza famigliare. E rassicurante».