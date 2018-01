A Cardada riapre lo Stallone

di Maurizio Valsesia

Lo spirito collaborativo di tre patriziati; una coppia che crede nella montagna come opportunità di lavoro, tanto da decidere di vivere tutto l’anno in quota; il Cantone che ha messo a disposizione consulenze e finanze; e, infine, un architetto con le idee giuste per costruire senza stravolgere il paesaggio. Sono gli ingredienti del nuovo capitolo nella storia dello Stallone, la capanna di Cardada che, con la sua cucina e 58 posti letto in sette stanzoni, attira da sempre, estate e inverno, oltre ai turisti, molti locarnesi (a iniziare dalle scuole, che dunque potranno tornare per le giornate o le settimane verdi).

Con l’uscita dopo 20 anni dello “storico” gestore Enzo Varalli e famiglia (a cui vanno gli auguri per la sua nuova attività nel settore della ristorazione), i patriziati proprietari, Minusio, Brione s/M. e Mergoscia, cercavano nuovi gerenti che credessero anche nel progetto di sviluppo in un’attività alpestre-agrituristica incentrata sulla realizzazione di un caseificio e quindi con la presenza del bestiame (si inizierà con le capre, poi arriveranno vacche e maiali).

All’appello lanciato dai Patriziati hanno risposto Claudio ed Elisabeth Ranucoli di Losone. Lui ha alle spalle una lunga esperienza nella ristorazione, mentre lei viene da una famiglia di agricoltori della Svizzera interna. Assumeranno ovviamente dei collaboratori, in numero da stabilire. Apertura per la settimana di carnevale: «Siamo consapevoli di portare avanti un’eredità importante, che non intendiamo stravolgere. L’offerta gastronomica sostanzialmente non cambia. Si allargherà ad altre proposte come i formaggi freschi prodotti in loco una volta avviato il caseificio».