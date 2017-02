Casa San Donato, disagi circoscritti

di Maurizio Valsesia

Il caso sembra sgonfiarsi prima ancora di scoppiare. Parliamo del malessere segnalato da alcuni dipendenti della Casa per anziani San Donato di Intragna. La segnalazione alla stampa è arrivata via lettera anonima. Normalmente non diamo seguito a segnalazioni d’origine ignota. Dopo aver compiuto le necessarie verifiche, risulta però che un certo grado di insoddisfazione, riconducibile però a pochi membri del personale (non la maggioranza che si firma nel testo anonimo). Si tratterebbe di incomprensioni con la direzione. I dettagli potrebbero emerge nel corso dell’assemblea tra personale e sindacati convocata nelle prossime settimane. Nel testo anonimo si parla di “licenziamenti camuffati da dimissioni, sopprusi e mobbing”. I sindacati sarebbero “parzialmene” al corrente.

«Più che essere stati messi al corrente – ci spiega Marco Pellegrini dell’OCST – abbiamo colto delle voci. Ma di concreto nulla. Nessuno ha chiesto il nostro aiuto». Casi di mobbing? «Non mi riualta. Con la direzione abbiamo avuto dei contatti in occasione dell’avviso di procedure di licenziamento che però si sono poi risolte senza lasciare strascichi. Se dovessero emergere casi gravi sarà nostra premura attivarci. Noi restiamo a disposizione».