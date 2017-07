Centauro cade e si ferisce gravemente

Oggi ad Avegno, poco prima delle 14.30, un 44enne motociclista italiano domiciliato in Vallemaggia circolava sulla strada cantonale in direzione di Locarno. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, dopo aver terminato una curva a sinistra ha perso il controllo della moto, cadendo poi a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Il 44enne ha riportato serie ferite.

(Red)