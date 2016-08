Centovalli-Vigezzo, strada chiusa per 8 mesi

Forse è davvero la volta buona per la sistemazione del tratto della strada statale della Valle Vigezzo, compreso fra Re e il valico di Camedo. Sono sette chilometri di percorso, stretto, tortuoso e pericoloso, che viene frequentato giornalmente da centinaia di frontalieri, ma anche da molti ticinesi e turisti come collegamento fra il Locarnese e la Svizzera Romanda attraverso il Sempione. Come noto il segmento svizzero delle Centovalli è stato interamente sistemato nel corso degli ultimi anni e ora è adeguato al traffico di un’arteria di carattere internazionale. Dopo un’attesa durata anni il nuovo progetto del versante italiano è stato presentato recentemente in una riunione alla quale hanno presenziato anche i sindaci della valle Vigezzo e i rappresentanti dei frontalieri.

Si tratta quindi di un miglioramento stradale particolarmente importante anche per il Ticino. Le opere di ampliamento della sede stradale inizieranno appena oltre l’abitato di Re. Si prevede inoltre di portare l’intera tratta a 8 metri di larghezza anziché agli oltre 9 programmati inizialmente. In tal modo si favorisce il contenimento delle spese e la riduzioni dei tempi di intervento.Il progetto prevede, oltre all’allargamento della sede, il possibile sbancamento del materiale a monte. È programmata anche la costruzione di due ponti e di altrettante gallerie di circa 300 metri ciascuna. L’investimento complessivo dell’opera è previsto in circa 70 milioni di euro.

Proprio per la realizzazione delle due gallerie si prospetta però un problema di non facile soluzione, dato dal fatto che si prevede la contestuale chiusura della strada con un primo sbarramento completo di due mesi, seguito da una seconda interruzione addirittura di sei mesi. In tal modo, secondo i progettisti il tempo di realizzazione della nuova rotabile si ridurrà di un paio di anni, e precisamente da cinque a tre.

Dice Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri: «Credo sia giusto anzitutto ringraziare l’ex ministro Lupi grazie al quale è partito il primo stanziamento per l’esecuzione dell’opera e l’on. Borghi per quello successivo, con il recupero dei fondi rimanenti. Come frontalieri abbiamo subito detto “no” alla proposta di chiusura spiegandone chiaramente le ragioni. Infatti non ci sono state fornite delle garanzie scritte sull’effettivo mantenimento dei tempi di chiusura. Inoltre, viste le vicissitudini cui siamo stati abituati finora dall’Anas su questa arteria, preferiamo avere cinque anni di lavori invece di tre, con il rischio molto alto che non vengano mantenuti i termini di chiusura dei lavori. Inoltre abbiamo sottolineato che, nonostante la sempre grande disponibilità fornita dalla ferrovia vigezzina per eventuali corse speciali, la tipologia dei frontalieri difficilmente utilizza il treno in quanto le sedi del lavoro sono distribuite su tutto il territorio ticinese, con il conseguente obbligo di fare capo a un altro mezzo di trasporto dalla stazione di Locarno verso i cantieri e le fabbriche della zona».

La via alternativa prevista durante la lunga chiusura sarebbe quella della valle Cannobina. Ma secondo Antonio Locatelli l’utilizzo di questa strada provinciale molto stretta e pericolosa comporterebbe disagi notevoli sia durante la stagione estiva con i turisti, sia in quella invernale per la morfologia stessa della strada. Inoltre si riverserebbero centinaia di auto di frontalieri lungo il confine di Brissago con le conseguenti code e ritardi sia al mattino, sia alla sera. (T. V.)