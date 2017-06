Cevio e Locarno, la festa delle due ruote

(LE FOTO) Grande entusiasmo per il Tour de Suisse in Vallemaggia e sulle rive del Verbano. Un bagno di folla ha fatto da contorno al passaggio dei corridori.

di Teresio Valsesia

Le due giornate del Tour de Suisse in Vallemaggia e sulle rive del Verbano si sono illustrate come una festa sportiva ma soprattutto popolare. C’erano almeno 3mila persone mercoledì pomeriggio a Cevio per accogliere la 5a tappa del Tour, ritornato in valle esattamente dopo vent’anni, quando il traguardo era a Bosco Gurin, il “tetto del Ticino”. Ad accogliere i “girini” una folla cosmopolita: non solo tantissimi vallerani, ma anche molti da tutto il Ticino, confederati, parecchi germanici e italiani, compreso un folto gruppo “insubrico” di Borgomanero, terra di Pasqualino Fornata che di Tour de Suisse ne ha vinti ben quattro.

Cevio ha accolto tutti con una trentina di vivacissime bancarelle, ricche di prodotti artigianali locali e ticinesi. Il Comune e il Patriziato hanno esposto un cartello rivolto agli scout di tutta la Svizzera per invitarli organizzare i campeggi fra il verde dell’area attrezzata presso le scuole. Due le sfilate folk: il gruppo costumi di Bosco Gurin e quello della Vallemaggia (formato dalla bassa valle). Dietro di loro, ecco un gruppetto con le bici d’epoca, alcune del museo di Cevio.

La grande festa è stata scandita dalla grigliata, dalla musica della Filarmonica vallerana, dalla Rete Uno della RSI e da Carlotta Ponzio di Radio Fiume Ticino. Quando sul grande schermo sono apparse le prime immagini della corsa l’attenzione si è concentrata sulla competizione. L’acquazzone che ha accompagnato il gruppo nella bassa valle ha invece risparmiato Cevio e la vittoria “mondiale” di Peter Sagan, appunto campione mondiale in carica.

Soddisfazione piena per il sindaco di Cevio, Pier Luigi Martini e per gli organizzatoti con alla testa il presidente Luigi Pedrazzini: «La vita mi ha riservato tante occasioni diverse, me raramente un impegno così complicato come l’organizzazione di una tappa del Tour - ha commentato - Tutto è finalizzato per l’arco di poche ore. Un’esperienza nuova e intensa sia per me, sia per i colleghi del comitato, autentici professionisti, foderati da una grande passione. Tutti insieme abbiamo onorato, con un atto di grande passione, lo sport e la nostra valle». Da sottolineare che il comitato ha donato al Comune e al Patriziato, come gratitudine un cippo in granito con la data di questa giornata.

La partenza da Locarno

Ieri mattina Locarno ha rivissuto l’atmosfera tranquilla della partenza del Tour de Suisse. Animazione controllata sotto la Magnolia con il villaggio preparato come sempre dall’Associazione per le manifestazioni del Locarnese. Folla un po’ più scintillante sul grande TIR del TdS predisposto come passerella mattutina dei corridori, coronato da una folle sempre più numerosa con il loro arrivo per la firma. Dice Sergio Romaneschi, veterano del Tour come responsabile della logistica: «Tra la carovana, le auto della polizia, dell’organizzazione e della stampa, arriviamo a molte centinaia. Insomma molto più di mille addetti. E poi dieci anni di organizzazione della nostra corsa maggiore non mi hanno stancato. Anzi. Spettacoli come quello di Cevio e di oggi a Locarno, ripagano tutte le fatiche».

Il decano ticinese del Tour de Suisse è Daniele Franscella. Una vita dedicata al ciclismo locale e nazionale: «Ho seguito 50 Tour e 17 volte la partenza da Locarno. L’importante è portare sempre il nostro giro in Ticino. Non possiamo farne a meno». Infatti ritornerà. Magari con una bella crono sul San Gottardo. Chissà.

Alle 12.42, puntualissimo, il via del sindaco Alain Scherrer, attorniato da Silvano Stern e Mauro Beffa del Comitato organizzatore locarnese. Si arriverà a La Punt Chamues, sulle montagne grigionesi.