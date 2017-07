Chiesti 11,7 milioni per le funivie di Centovalli

Il Consiglio di Stato ha licenziato gli scorsi giorni il messaggio con il quale chiede al Parlamento lo stanziamento di un credito di investimento di 11.7 milioni di franchi per il rinnovo completo delle funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa nel Comune di Centovalli, le cui autorizzazioni d’esercizio giungono a scadenza il 31 dicembre.

Gli impianti sono stati costruiti negli anni ’50 del secolo scorso per dare un collegamento con Pila, Costa e Rasa, località non servite da un’infrastruttura stradale. Anche oggi Pila e Rasa non sono raggiungibili con altri mezzi di trasporto e le due funivie svolgono una funzione a favore dei residenti, dei proprietari di case secondarie e dei turisti che visitano la regione. Il progetto di rinnovo e i provvedimenti per aumentare l’utenza trasportata rientrano nella strategia per lo sviluppo economico e sociale della regione oltre che in quella per il rilancio turistico.

Il progetto rappresenta pure un valore aggiunto nella prospettiva della possibile futura costituzione del Parco nazionale del Locarnese, che favorirebbe un maggiore afflusso di visitatori nella regione. Le due funivie potranno contribuire a completare l’offerta di mobilità e a gestirla, in collaborazione con la ferrovia Centovallina e il trasporto pubblico su gomma, in modo più sostenibile. Dagli anni ‘60 lo Stato ha coperto annualmente il disavanzo di esercizio dei due impianti. Sulla base di una convenzione stipulata tra Consiglio di Stato, Comune di Centovalli e FART, il Cantone finanzierà l’investimento per il rinnovo completo degli impianti. La proprietà sarà invece assunta dal Comune così come il finanziamento dell’esercizio, da cui il Cantone sarà di conseguenza liberato. Le FART svolgeranno la gestione operativa su mandato del Comune. In base ad un nuovo tariffario, il “business plan” allestito dal Comune con le FART potrà permettere un esercizio finanziario sostenibile. La capacità degli impianti prevede per la Intragna-Pila-Costa quattro posti per cabina e per la Verdasio-Rasa otto posti.

Dopo l’approvazione del Gran Consiglio, il Comune e le FART provvederanno a far allestire il progetto e a realizzare i due nuovi impianti.

(Red)