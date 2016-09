Chiude l'hotel Esplanade di Minusio

Ticino Hotels Group annuncia la chiusura della struttura Esplanade Hotel Resort & Spa, Hotel quattro stelle di Minusio, dal 1. ottobre 2016.

La decisione, viene spiegato in un comunicato stampa, è stata presa "dopo una serie di valutazioni degli ultimi mesi che hanno evidenziato alcuni aspetti impattanti il territorio e la qualità dei servizi offerti". Il Gruppo precisa che ora sta valutando l’opportunità di una ristrutturazione a basso impatto ambientale "al fine di adattare la struttura alle esigenza di una clientela maggiormente sfidante". Tale chiusura, viene spiegato nella nota, permetterà inoltre all’albergo di superare il periodo di lavori in corso determinati dal cantiere nelle immediate vicinanze".

Il Gruppo fa sapere che si impegna sin da ora a valutare reinserimenti del personale, mentre i clienti che hanno già prenotato un soggiorno presso questo albergo saranno indirizzati verso le altre strutture del gruppo.

(Red)