Col drone in Piazza Grande, denunciato

Sabato sera, poco prima delle 23 a Locarno, è stato segnalato un drone in volo tra la piazza Grande e la piazza Castello. In breve tempo agenti della Polizia cantonale del dispositivo di sicurezza del Festival hanno raggiunto il luogo di decollo e atterraggio del drone e hanno in seguito identificato il pilota.

Essendo qualsiasi attività con droni al di sopra di assembramenti di persone vietata, sarà denunciato all'Ufficio federale dell'aviazione civile per infrazione alla Legge federale sulla navigazione aerea.

(Red)