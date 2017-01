Delitto di Brissago, condanna definitiva

Il Tribunale federale ha messo la parola "fine" sul delitto di Brissago, che - nell'ottobre del 2013 - costò la vita al 30enne Marco McNeill. I giudici di Mon Repos hanno infatti respinto il ricorso del procuratore Paolo Bordoli, confermando il verdetto emesso in aprile dalla Corte di Appello nei confronti di Barbara Maiullari.

Lo riporta la RSI, specificando che la donna dovrà quindi scontare sette anni per complicità in omicidio intenzionale, pena ridotta rispetto ai 12 anni sanciti in primo grado nel giugno del 2015, quando Maiullari era stata ritenuta colpevole di assassinio.

Ricordiamo che era stato condannato anche il suo compagno, proprio per assassinio, a 15 anni di carcere.

(Red)