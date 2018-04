Delta Resort, caso tutt'ora aperto

di Maurizio Valsesia

È probabilmente un caso esemplare dell'importanza della vigilanza in ambito pianificatorio da parte di un Municipio, in questo caso quello di Locarno. Ci riferiamo alla vicenda dei nuovi appartamenti denominati Delta Resort Appartament realizzati dall'Parkhotel Delta, quattro stelle nella campagna asconese, ma in territorio di Locarno.

Rispondendo lunedì sera in Consiglio comunale a un'interpellanza dei Verdi, il vicesindaco Paolo Caroni ha rivelato che i neo proprietari di uno degli appartamenti hanno presentato la richiesta di residenza a Locarno, ma il Municipio l'ha respinta e ora è pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato. Il nocciolo della questione è che per il Piano regolatore la zona è riservata a impianti e strutture turistiche di tipo alberghiero. Sono escluse le residenze primarie e secondarie. “La proprietà rispetta questo limite? E gli acquirenti dei lotti sono stati adeguatamente informati?", sono le domande di fondo dei Verdi.

Caroni ha puntualizzato che la licenza edilizia rilasciata nel 2009 prevedeva l'edificazione di alloggi con la formula dell'apparthotel, «la cui forma giuridica è quella della proprietà per piani. Ciò comporta anche la possibilità di vendita degli alloggi, purché il loro uso sia conforme ai limiti citati». Ovvero i proprietari devono mettere a disposizione gli appartamenti all'hotel, che a sua volta li propone ai clienti (come una camera o una suite). Una sentenza del CdS ha confermato che, nell'ambito di un apparthotel, la messa a disposizione di terzi degli appartamenti costituisce un criterio fondamentale.