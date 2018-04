In dicembre il nuovo reparto di geriatria

A La Carità di Locarno saranno ospitati anche i degenti di Acquarossa. Il direttore Luca Merlini ci spiega perché non si è potuto aprire in contemporanea alla chiusura nelle Tre Valli.

Aprirà in dicembre il reparto di geriatria acuta all’Ospedale di Locarno, che accoglierà, insieme a na medesima struttura in preparazione all’ospedale di Bellinzona, anche i pazienti ospitati fino a inizio anno nel nosocomio di Acquarossa, il cui reparto acuto è stato chiuso e sostituito con uno di minore intensità. La notizia ci è stata confermata dal direttore de La Carità Luca Merlini: «La complessità dell’operazione ha richiesto un tempi un poco più lunghi del previsto. Si dovuto riallocare alcuni servizi, riorganizzare il corpo medico e la logistica interessata. Un’operazione con effetti “a domino” i cui tempi erano difficilmente prevedibili in origine con un elevato grado di precisione. Appena ci è stato chiesto ci siamo mossi. Si tenga presente - conclude Merlini - che l’osedale La Carità in ambito geriatrico già dispone di un valido corpo medico che opera all’interno del reparto di medicina interna».

Medici geriatrici, personale inferimieristico specializzato, ergoterapisti e fisioterapisti in geriatria. Il tema è oggetto di un’interrogazione al Governo del PS in cui, oltre a ricordare che «nonostante il comprovato eccellente lavoro svolto dal personale medico e infermieristico, e il fabbisogno di questa particolare specialità proprio nelle regioni discoste, con l’ultima pianificazione ospedaliera il Parlamento ticinese ha, purtroppo, deciso di seguire la proposta del Consiglio di Stato, e chiudere il reparto di Geriatria all’Ospedale di Acquarossa per trasferirlo a Locarno. Fedelmente a questa decisione (...), il reparto è stato chiuso a inizio del 2018. Con una certa sorpresa però apprendiamo ora che, se da una parte il reparto è stato chiuso diligentemente, dall’altra parte a Locarno il reparto di geriatria acuta non è ancora stato aperto in quanto “non pronto”».