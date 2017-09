Ditta a Locarno, scrivania a Fusio

di Maurizio Valsesia

Lavorare al computer, consultare documenti, rispondere alle telefonate, vedere (in video) il capo per gli ultimi aggiornamenti. Intanto nel camino scoppietta la legna, la gatta scivola tra le caviglie e fuori nevica pesante. Siamo in un’azienda? O in una casa? Entrambe. È il telelavoro, un modo di lavorare indipendente dalla localizzazione geografica dell’ufficio. Grazie a internet e a un buon grado di flessibilità nella gestione del personale e degli impegni, la casa diventa l’ufficio o, se si vuole, l’ufficio entra in casa. Il tutto entro paletti ben regolamentati, come vedremo.

Se n’è parlato nel novero delle nuove tecnologie che possono favorire lo sviluppo delle regioni discoste, in occasione della recente presentazione pubblica del Masterplan per l’alta Vallemaggia.

Lavorare da casa collegandosi al server della propria azienda non è una novità. Ma la sua applicazione pratica è andata avanti a piccoli passi. Ora però si assiste a una discreta accelerazione, anche sull’onda dei nuovi contratti di lavoro a progetto. Secondo il Sole 24 ore, il quotidiano italiano degli industriali, quasi il 50% delle grandi aziende italiane sta già sperimentando questo tipo di prestazione. In Svizzera la Confederazione crede nel nuovo sistema e lo incentiva.

Conosciamo meglio il telelavoro incontrando Franziska Keller, vincitrice di un concorso pubblico per un posto di collaboratrice scientifica a MeteoSvizzera. Dal febbraio 2014 è impiegata presso l’Osservatorio che ha sede a Locarno-Monti. Si occupa di contratti, di lavori giuridici e di lavori legati alle finanze e alla comunicazione pubblica per la rete dei radar meteorologici, i dati provenienti dalla rete di rilevamento dei fulmini, i sistemi di nowcasting e l’innovazione. Franziska svolge la sua professione almeno un giorno alla settimana dalla sua casa di Fusio, in Alta Vallemaggia, a 43 km dall’Osservatorio.