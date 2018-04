"Due persone morte per la burocrazia"

"È incredibile che due persone siano morte per la burocrazia": ad affermarlo è il sindaco di Arona (Novara) Alberto Gusmeroli. il quale ieri ha preso parte, assieme ad altri politici e amministratori, al sopralluogo a Olgia, frazione di Re in Valle Vigezzo, dove domenica è scesa la frana che ha travolto l'auto di una coppia di Locarnesi, uccidendoli.

Gli amministratori della valle e i politici puntano il dito contro l'Anas (Ente nazionale per le strade): "L'impegno di sistemazione di quel tratto è partito nel 2014: verrà cantierizzato nel 2020. Anas ha una responsabilità fortissima", commenta Gusmeroli. Critico anche Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria, il capoluogo della valle Vigezzo: "Ciò che accade non è frutto del caso. Da anni cerchiamo di far capire che questa strada ha bisogno di interventi rapidi e risolutivi. Abbiamo recuperato 70 milioni di euro per i lavori, ma i tempi di intervento sono ciclopici. Poi in mezzo ci sono i morti. È una mazzata per l'immagine della valle, per un territorio che lavora per portare turismo ed economia: siamo all'anno zero con le tratte stradali".

Sui ritardi di Anas interviene anche Enrico Borghi, parlamentare Pd: "I soldi ci sono e le autorizzazioni anche, non si capisce il motivo per cui Anas stia tergiversando. Era prevista la cantierizzazione per il 2018, oggi si sente parlare di un inizio nel 2020. È una cosa che non esiste, gli impegni assunti devono essere rispettati".

Da molti anni c'è, infatti, un progetto per un intervento di messa in sicurezza del tratto tra l'abitato di Re e il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca. Progetto la cui realizzazione non ha mai preso il via.

(Ats)