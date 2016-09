Emergenza idrica: solidarietà tra i cittadini

È un via vai continuo ma ordinato. A piedi, in auto, qualcuno in bici, la popolazione di Lavertezzo si sta abituando a fare il pieno d’acqua potabile, almeno una volta al giorno, all’autocisterna parcheggiata dalla Protezione civile Locarno e Vallemaggia poco dopo il centro scolastico. C’è chi arriva con le classiche bottiglie in pet («Vivo sola e sei da un litro e mezzo l’una sono più che sufficienti », ci dice la signora Angela) e chi con contenitori da campeggio da 100 e più litri. «Quei due da oltre 400 litri ha lasciati un signore in regalo a chi potrebbe averne bisogno», ci dice un milite della PCi indicando due grossi serbatoi bianchi. Uno dei tanti gesti di solidarietà (anche alla signora Angela viene subito offerto un passaggio in auto per portare a casa i suoi 9 kg d’acqua).

L’emergenza idrica offre l’occasione per socializzare. Gli uomini della PCi («disponibilissimi e gentili», ci dice la signora Ghiurgin mentre riempie una ventina di bottiglie per sé e per il marito, «fino a domani siamo a posto») si dividono in due turni per coprire le ore in cui l’autobotte è presente alle scuole, ovvero dalle 7 alle 20). «Sono auto-cisterne del latte, perché oltre a garantire una chiusura perfetta, mantengono fresca l’acqua», ci spiega un ragazzo in divisa arancione. L’acqua pulita che, lo ricordiamo, viene offerta da Locarno.

Stesse scene, e medesimi orari, presso il secondo camion cisterna, posizionato sulla piazza del centro a Gerra Piano davanti alla chiesa. «Sono incidenti che possono succedere, speriamo però si risolva in fretta». C’è chi dice ancora due o tre giorni. Le autorità non si sbilanciano. Non abbiamo registrato malumori o recriminazioni. La popolazione incontrata ha preso l’evento con pacatezza. L’unico ad arrabbiarsi, un automobilista per una multa di divieto di sosta; ma non era in zona per prendere l’acqua, altrimenti magari gli agenti gliel’avrebbero pure tolta visto lo spirito di comprensione dimostrato dall’autorità alle prese con il via vai di auto e suv.

Nel comunicato diffuso ieri si ribadisce che «fino a nuovo avviso» ogni utilizzo dell’acqua è vietato. L’area colpita è la stessa, ovvero i Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo e la quartiere delle Gerre. Cinquemila residenti in tutto. Ripetiamo che è vietato l’utilizzo per: bere, cucinare e lavare alimenti, igiene personale (igiene orale, doccia, ecc.), attività domestiche (bucato, stoviglie, ecc.). Trattandosi di un problema di natura chimica, la bollitura è assolutamente inefficace.

Già, inquinamento chimico. Benzina per la precisione. A quattro giorni dall’emergenza è ormai accertata la causa: sabato, durante dei lavori di manutenzione, in una camera di ripartizione dell’acquedotto, vi sarebbe stato un errore nella posa di un generatore a benzina. Posizionato vicino a una fonte, avrebbe causato l’evaporazione di carburante filtrato poi nell’acqua.

Il sindaco di Cugnasco-Gerra Gianni Nicoli precisa che il Municipio ha intenzione di sporgere una denuncia. Esclusi sin dalle prime ore l’atto vandalico o il gesto di un folle. Insomma un errore umano, su cui l’inchiesta della Magistratura dovrà verificare le responsabilità personali all’interno della ditta incaricata dei lavori. Ricordiamo che dai risultati delle analisi condotte sulla fonte è emerso un miglioramento netto dei valori già domenica. Non è così per l’acqua ancora in circolo nell’acquedotto, che rimane non potabile e che dovrà man mano pulirsi attraverso il normale passaggio. Si tratta di una crisi senza precedenti, a memoria d’uomo in Ticino . Il sindaco chiede «a tutti di mantenere la calma».

Vista la particolarità della situazione di emergenza, si conta sulla comprensione per i disagi e sulla collaborazione da parte della popolazione. Si raccomanda di seguire i comunicati radio, televisivi e internet www.lavertezzo.ch, www.locarno.ch e www.cugnasco-gerra.ch per gli aggiornamenti del caso tenendo presente che la situazione persisterà verosimilmente fino a venerdì 16 settembre.

