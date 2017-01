Epifania impegnativa per i pompieri locarnesi

Due interventi. Uno a Solduno per un incendio in un box. Il secondo per estinguere un rogo nei boschi sopra Loco.

Venerdì impegnativo per i pompieri del Locarnese, impegnati su due fronti. Il primo allarme è scattato poco dopo le 14.30 a causa di un denso fumo visto uscire da un garage box in via Magistra a Solduno. Il Corpo civici pompieri Locarno è intervenuto con il picchetto di 8 militi, un’autobotte, un veicolo di primo soccorso e l’auto comando. Le fiamme sono state spente in poco meno di un quarto d’ora. Si è proceduto in seguito a rimuovere il materiale bruciato dall’interno del garage, e alle verifiche imposte dal caso. Sul posto pattuglie della Polizia Cantonale per gli accertamenti di legge e della Polizia Comunale di Locarno per regolare il traffico, visto che via Magistra è rimasta sbarrata per diverse decine di minuti, data la presenza dei mezzi di soccorso. Non si segnalano danni a persone, mentre il box è stato danneggiato dal fumo e dalle fiamme nella zona colpita direttamente. Ignote al momento le cause del sinistro, sulle quali sono in corso le verifiche del caso.