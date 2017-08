Esce di strada e si rovescia in una scarpata

(LE FOTO) Ad Agarone verso le 11.30, sulla strada per i Monti di Ditto, lo sventurato ha perso il controllo del veicolo, finendo la corsa sul tetto dell'auto in una scarpata.

Mercoledì mattina, attorno alle ore 11:30, ad Agarone, sulla strada che conduce ai Monti di Ditto, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un’autovettura. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato stava percorrendo la strada in discesa, verso Cugnasco, quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, rovesciandosi e terminando la sua corsa rivolto sul tetto nella sottostante scarpata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, i pompieri di Tenero e di Locarno che hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il ferito. Le ferite riportate sarebbero di media gravità e la sua vita, apparentemente, non sarebbe in pericolo. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

La strada che conduce ai Monti è stata temporaneamente chiusa al traffico.

(Red)