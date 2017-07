Falso allarme incendio a Locarno

Si è trattato fortunatamente di un falso allarme. Giovedì pomeriggio attorno alle 18:45 i pompieri di Locarno sono stati chiamati in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Cattori. Sul posto sono intervenuti una decina di militi con quattro mezzi. In un comunicato i vigili del fuoco spiegano che l'allarme è stato lanciato da alcuni inquilini, preoccupati a causa di un forte odore acre. La squadra è intervenuta in un appartamento con gli apparrecchi per la protezione della respirazione, senza però individuare alcun rogo. Sul posto, a titolo precauzionale, anche i soccorritori del SALVA. La Polizia ha isolato la zona. Gli inquilini sono rientrati in breve tempo nei propri appartamenti.