In fiamme una scarpata a Gordola

(LE FOTO) È successo poco dopo le 12.30 in Via Campisci, proprio accanto ai binari. L'incendio potrebbe essere stato generato da una scintilla durante il transito di un treno.

I pompieri di Tenero sono stati allarmati attorno alle ore 12:30 per un incendio di una scarpata a lato della linea ferroviaria in via Campisci a Gordola.

Le fiamme potrebbero essere state generate da una scintilla durante il transito di un treno.

In breve tempo la situazione è stata normalizzata. Sul posto anche la polizia intercomunale del piano.

(Red)