Frana in Lavizzara, riaperta la strada

La strada fra Peccia e San Carlo, in Lavizzara, è stata riaperta al traffico alle 10.00 di oggi, domenica, come riferisce la RSI. Era chiusa dal pomeriggio di ieri a causa di una frana che aveva invaso la carreggiata, danneggiando anche un paio di casette di vacanza senza causare vittime. Il geologo è giunto sul posto già di prima mattina in elicottero per un'ispezione. Sabato verso le ore 16.30 in zona Bavorca tra Peccia e San Carlo, c'era stato un franamento di massi. Il materiale precipitato a valle dalla montagna, 150-200 metri cubi di roccia, ha danneggiato oltre che la strada cantonale, il tetto di una casa di vacanza e una finestra di una seconda casa, pure di vacanza. Le due abitazioni al momento del franamento non erano abitate, nessuna persona è rimasta travolta o ferita.

(Red)