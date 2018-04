Frana in Val Vigezzo, due vittime locarnesi

Una frana è caduta domenica pomeriggio a Re, nel Verbano-Cusio-Ossola, bloccando la strada 337 della Valle Vigezzo all’altezza della frazione di Meis e i binari sottostanti della ferrovia Centovallina, dove in quel momento non transitavano convogli. Una vettura è stata travolta dai massi, due persone che si trovavano a bordo sono morte: si tratta di un uomo di 55 anni e di una donna di 53 residenti nel Locarnese, come conferma la Polizia stradale di Domodossola. Sono quasi 400 i metri cubi di roccia staccatisi e in mattinata è prevista una riunione a Re tra il sindaco Oreste Pastore con il responsabile ANAS, il vicepresidente della regione Piemonte, prefetto e questore.

La chiusura si prospetta comunque lunga. Il sindaco auspica prima di tutto un ripristino della ferrovia, "polmone essenziale". I geologi dovranno stabilire se vi sia il pericolo di ulteriori crolli. Si prevede che la strada resti chiusa per parecchi giorni. Lo smottamento ha anche causato un inconveniente ad un treno, rimasto senza corrente tra il confine e il luogo della frana, riportato in Svizzera con l’ausilio di una locomotiva diesel. La linea è stata chiusa da Camedo mentre le ferrovie hanno messo a disposizione dei bus sostitutivi via la strada del lago, che viaggeranno da Locarno attraverso un percorso alternativo.

Il precedente

Nell’autunno del 1993, a non molta distanza dal punto dove si è staccata la frana, un evento analogo era costato la vita a tre persone. «Da anni si parla della messa in sicurezza di questa strada - spiega Oreste Pastore, il sindaco di Re - e non si è mai fatto nulla. Qui ogni giorno passano centinaia di frontalieri che lavorano in Svizzera oltre a numerosi turisti. Ora basta, non possiamo continuare a piangere morti».