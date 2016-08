Frontale a Coglio, deceduto il 75enne

L'anziano versava in gravi condizioni dopo il frontale che lo ha visto protagonista lunedì scorso in Vallemaggia.

È purtroppo deceduto l'anziano protagonista dell'incidente stradale avvenuto luedì scorso in Vallemaggia, a Coglio. Come comunicato dalla Polizia cantonale, il 75enne è morto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

L'incidente

Lunedì 29 agosto, poco prima delle 14, un 75enne della regione ha perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un furgone. L’incidente è avvenuto nei pressi di Coglio, in Vallemaggia.

(Red)

Articoli correlati:

Scontro frontale a Coglio, grave un 75enne