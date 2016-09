Galleria Bavorca inaugurata il 17 settembre

Il nuovo tunnel in Val Lavizzara sarà ufficialmente inaugurato e benedetto in un clima di festa con musiche popolari e pranzo offerto. Presente anche Claudio Zali.

Sarà festa in Val Lavizzara il prossimo sabato 17 settembre. Per quel giorno è prevista infatti l’inaugurazione della nuova galleria della Bavorca, costruita in un solo anno e che garantisce un collegamento sicuro con la valle di Peccia. Il tunnel è a doppie corsie e sostituisce quello precedente (a una sola corsia), vecchio di oltre 60 anni.

Il programma

Il ritrovo dell’evento si terrà presso il Centro Sportivo Lavizzara a Prato Sornico alle 09:00, da dove comincerà una breve passeggiata sino alla nuova galleria.

Alle 10 vi saranno invece regolari partenze di bus navetta – sempre da Prato Sornico – per la galleria, dove alle 11 inizierà la parte ufficiale della manifestazione. In loco interverranno Gabriele Dazio, Sindaco di Lavizzara Marcello Tonini, Presidente ASCOVAM Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio. Seguirà la benedizione dell’opera Aperitivo in musica con il DUO PERANCIO che allieterà la giornata

Alle 12:30 infine vi sarà un pranzo offerto alla popolazione: polenta e prodotti nostrani.

Alle 15 i bus navetta riprenderanno il servizio per condurre i partecipanti all’evento nuovamente a Prato Sornico.

(Red)