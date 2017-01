Gestione Rotonda, il Festival fa il tris

Buone notizie per il futuro della Rotonda. La gestione della struttura estiva è stata affidata al Festival del film per i prossimi tre anni. Dopo anni di incertezze, ricorsi e contro-ricorsi dei precedenti gestori, uno dei luoghi più frequentati durante il periodo festivaliero dovrebbe ritrovare un po’ di stabilità.

La decisione è stata presa dal Municipio di Locarno nella sua ultima seduta, l’altro ieri, martedì 17 gennaio, «considerando - si legge in un comunicato - sia i risultati positivi conseguiti dal Festival del film nella gestione dello spazio durante la passata edizione della rassegna cinematografica (ndr. la prima targata “Festival”) sia, in particolare, tenendo conto della volontà del Festival di ulteriormente sviluppare e incrementare in Rotonda la presenza di attività direttamente legate alla manifestazione cinematografica stessa. In tal senso, grande attenzione sarà rivolta verso una programmazione caratterizzata dallo sviluppo di elementi di unicità posti a cavallo tra cinema e musica». Altri dettagli sull'edizione cartacea di domani, comprese le novità sul potenziamento della sezione Virtual Reality.

Il "nostro" Marco Zucchi

alla Settimana della critica

Restando in ambito “festivaliero”, l’Associazione svizzera dei giornalisti cinematografici (ASGC) ha scelto il giornalista radio-televisivo ticinese Marco Zucchi come nuovo Delegato della Settimana della critica di Locarno. Il 46.enne Marco Zucchi, si precisa in una nota, «ha i requisiti ideali per rivestire il ruolo di responsabile artistico della Settimana della critica locarnese. Dal 1993 è attivo come redattore e critico cinematografico alla RSI. Da quasi vent’anni cura la rubrica di critica cinematografica sul Giornale del Popolo.