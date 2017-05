Gordola, denunciati i securini

Il 21enne è accusato di aver colpito con un pugno un 44enne, in seguito deceduto in ospedale, davanti alla discoteca "La Rotonda" lo scorso 22 aprile.

Ora il giovane, che sostiene di non aver colpito la vittima in alcun modo, ha formalizzato una querela di parte contro nei confronti l'agente della sicurezza, che ha testimoniato di aver visto il giovane colpire la vittima, e contro ignoti, ossia gli altri securini presenti, come riferito dalla RSI.

I primi risultati dell'autopsia rivelano che dall'esame esterno del corpo non risultano esserci segni particolari alla testa.

(Red)