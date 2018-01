Grave una 72enne urtata sulle strisce

La donna è stata colpita da un'auto guidata da un 86enne mentre stata attraversando la strada in via Leoncavallo a Brissago, poco dopo le 15 di oggi.

Incidente della circolazione oggi pomeriggio, poco dopo le 15, a Brissago. Un 86enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese che circolava in via Leoncavallo, in direzione della dogana, ha urtato una 72enne cittadina svizzera domiciliata nella regione che stava attraversando la strada all'altezza dell'ufficio postale e aveva raggiunto il centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica ha riportato serie ferite.

(Red)