I gabbiani reali sono arrivati per restare

Di Maurizio Valsesia

Sono arrivati da poco e sembrano intenzionati a restare. Parliamo dei gabbiani reali che stanno nidificando in Città Vecchia. La loro presenza ci è stata segnalata da alcuni lettori, incuriositi, ma anche infastiditi, da questi grandi volatili, dal forte richiamo (specie il mattino presto...) e dall’indole decisamente predatoria. Una novità confermataci da Roberto Lardelli e Romy Beretta di Ficedula.

«In effetti nelle scorse settimane abbiamo registrato due coppie nell’area della chiesa di Sant’Antonio», ci conferma Lardelli, tra i fondatori di Ficedula, l’Associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana. «Da terra – puntualizza Romy Beretta - possono sembrare più di quattro perché volteggiano veloci girando intorno ai palazzi. Magari sono presenti in maggior numero in certe ore, ma in fase di nidificazione ci risultano appunto due coppie ».

I gabbiani ci sono sempre stati in Ticino, meta delle loro migrazioni stagionali. Ma tra le cinque specie censite, la più recente, e “appariscente”, è il gabbiano reale mediterraneo. Lungo 52–58 cm ha un’apertura alare che può sfiorare il metro e mezzo. Lo si distingue dalle altre specie anche per le estremità delle ali nere e il becco giallo con una macchia rossa).

«La prima coppia nidificò alle Isole di Brissago negli anni ’90. Le generazioni successive si sono spostate sul Piano di Magadino facendo i nidi sui tetti e da quel momento la popolazione lo ha notato», spiega Roberto Lardelli, tra i fondatori di Ficedula, di cui è stato anche presidente. «Tuttavia negli ultimi periodi assistiamo a un aumento degli esemplari che tendono a nidifcare sempre più sugli edifici elevati, lontani dal lago e dai fiumi, loro ambiente naturale di sostentamento. Inoltre cominciano a essere stanziali».

Ma attenzione: non siamo in presenza un’“allarme ecologico”.

Prosegue infatti Lardelli: «È la natura che compie il suo corso. Se da una parte è vero che la presenza dell’uomo può influire sul comportamento del gabbiano reale (la città al posto dei corsi d’acqua, c’è chi da loro da mangiare, magari ad esemplari facilmente osservabili perché presenti sui tetti piani delle palazzine), d’altro canto l’animale non fa altro che occupare una nicchia ecologica. Qualcuno si lamenta perché fanno un po’ di baccano il mattino presto, ma la loro presenza è parte dei ritmi e dei mutamenti naturali.