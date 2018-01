I Walser patrimonio dell’Unesco?

Redazione

I Walser saranno inseriti nell'elenco del patrimonio dell'Unesco? In realtà la proposta era già stata avanzata una quindicina di anni fa in concomitanza con i 750 anni di fondazione delle comunità di Bosco Gurin (in Ticino) e di Formazza (in Val d’Ossola, appena oltre il confine). Ma la pratica non era stata formalizzata anche per la complessità dell'operazione che interessava in tutto oltre duecento villaggi di cinque nazioni alpine.

Recentemente l'idea è stata risollevata dai Walser della Valle d'Aosta, insieme a Macugnaga e Formazza. Il progetto, indubbiamente ambizioso, è approdato a Roma, dove ha sede la commissione italiana dell'Unesco, la quale ha patrocinato un convengo sul tema. È stata l'occasione per illustrare nel dettaglio la storia di questo popolo originario del Vallese, con una successiva espansione nella catena alpina e con la rivitalizzazione delle aree dall'alta quota.

«Per questo i Walser sono considerati il “popolo delle Alpi”, capaci di vivere anche in condizioni climatiche estreme», ha detto lo storico Enrico Rizzi. È stato poi presentato il Grande Sentiero Walser di 800 km che collega le diverse comunità in cinquanta tappe, dal Tirolo a Zermatt attraverso i Grigioni, Bosco Gurin, l'Alto Vallese e le valli italiane del Monte Rosa. Successivamente è stato proiettato un documentario realizzato da Fabio Bonetti per la RSI mentre Anna Maria Bacher ha letto alcune poesie in titsch, il tedesco parlato dai Walser.

