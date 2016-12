Idee per uscire dal fondo del sacco

Rieccoli, il Sassello (sbocco verso nord) e il collegamento Bosco Gurin-Formazza (verso ovest). A resuscitarli ci ha pensato (involontariamente) Moden, il programma radiofonico che nei giorni scorsi è sceso fra la gente, anzi è salito a Cavergno, “in fondo al sacco”, con i conduttori Renato Minoli e Nicola Lüönd per discutere di economia e sviluppo di una valle senza sbocchi geografici. Il termine più utilizzato è stato quello del “masterplan”, ossia del nuovo contenitore di progetti grandi e piccoli, nato dal basso, ossia dalla popolazione e in corso di elaborazione nell’alta valle, cioè nelle periferie della periferia.

«Il cantone ci crede e l’ha finanziato adeguatamente come strumento concreto per riposizionare le valli», ha detto il consigliere di Stato Christian Vitta con l’obiettivo primario di risalire la china dello popolamento che uncina soprattutto la Rovana e, seppure in misura minore, la Lavizzara. Al momento Bosco Gurin sembra privilegiato poiché è l’unica stazione sciistica del Ticino dotata di neve, almeno nella parte alta. «Abbiamo visto lontano quando ancora non si parlava di surriscaldamento climatico», ha rilevato Giovanni Frapolli, sempre più convinto che comunque bisogna puntare sul turismo delle quattro stagioni, ma nel contempo anche sulla necessità dell’aiuto della mano pubblica, come avviene per gli altri tipi di trasporti. «Questi impianti hanno una notevole valenza per l’economia locale e l’anno prossimo riproporremo il credito-quadro in scadenza che prevede un sostegno per la loro manutenzione». Sicuramente una buona notizia.

Un altro imprenditore in Rovana è Vincenzo Pedrazzini, che ha costruito la locanda Fior di Campo: «È stata una scelta che richiama anche tanti ticinesi come meta di relax, in un ambiente ideale. Campo è rinato anche come aggregazione sociale. La difficoltà maggiore in questa avventura? La burocrazia. Poi c’è la cattiva ricezione del natel e dei collegamenti con il computer». Ma Vitta ha assicurato: «Il Ticino sta avviando la banda larga ed entro dieci anni copriremo tutto il territorio».

La burocrazia è una sorta di Moloch che opprime e vanifica le speranze anche per il sindaco di Cevio Pierluigi Martini, che ha trovato il sostegno di molti in sala. E poi la preoccupazione che il masteplan diventi solo un mucchio di carta.

«Bisogna dare una priorità ai progetti sui quali deve esserci la condivisione di tutto il territorio e anche una pianificazione a lunga scadenza», ha auspicato Vitta. «Ci sono tutte le premesse per la concretezza dei programmi», ha assicurato Cristian Ferrari dell’”Antenna Vallemaggia”. Anche i collegamenti nelle alte valli preoccupano Martini, che ha lamentato la soppressione di alcune corse dei bus mentre il sindaco di Lavizzara, Gabriele Dazio, teme per l’unico ufficio postale che è rimasto.

Il sindaco di Cevio ha allargato ancora di più lo sguardo: «Ci vuole una strategia per uscire dall’isolamento geografico. Naturalmente nessuno punta su una strada, ma su un collegamento ecologico che valorizzi il nostro territorio, la sua natura e la sua tranquillità: una ferrovia privilegia la qualità non la quantità dei turisti. Non dobbiamo avere paura di essere visionari». Vincenzo Pedrazzini: «Possono essere utili anche dei piccoli progetti, rapidamente realizzabili, come due sentieri naturalistici che il Patriziato di Campo sta studiando con la SUPSI».

Si è parlato anche di tanti altri argomenti, come la carenza di posti di lavoro (Germano Mattei), e della crisi dell’idroelettrico che penalizza il nostro “oro blu”. E dei giovani che se ne vanno. In Lavizzara si farà un sondaggio per capire le motivazioni di chi va e di chi, più legato alle radici, vuole restare.

(Red)