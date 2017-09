Il CISA si trasferisce a Locarno

Invece, a sorpresa, il CISA ha deciso di traslocare in blocco, come hanno spiegato oggi in conferenza stampa la presidente Giovanna Masoni Brenni, il direttore dell’istituto Domenico Lucchini e il suo omologo della Palacinema SA Michele Dedini.

Durante l'incontro con la stampa l'ente ha anche fatto sapere che rinuncia alla gestione del cinema Lux di Massagno a partire dalla prossima stagione in vista di una collaborazione con Arena Enjoy per la gestione di una sala del Rialto, che la società intende ristrutturare.

(Red)