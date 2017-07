Il trekking Ascona-Venezia compie 10 anni

L’Ascona–Venezia compie dieci anni. Il trekking per via d’acqua è nato infatti nel 2007. Ma l’idea di utilizzare il lago come via di collegamento verso sud ha radici antiche. Già nel ‘700 l’ing. Pietro Morettini aveva ipotizzato un canale che dal nord delle Alpi raggiungesse il Verbano per unire la Mitteleuropa alla pianura Padana. Più realistica è stata senz’altro l’idea nata nel 1888 dal Municipio di Locarno, di arrivare a Milano sulla direttrice Verbano-Ticino-canali lombardi. Nel 1935 ancora a Locarno nasceva l’associazione Locarno-Venezia, tuttora esistente sotto la presidenza di Aldo Torriani, figlio di colui che era stato il promotore della prima ora.

Dieci anni fa, l’idea il progetto si concretizza. Con un particolare: la partenza si fa da Ascona. La ragione è semplice. Claudio Rossetti era allora direttore del Monte Verità e aveva sottoscritto un accordo per incentivare la collaborazione culturale con la Serenissima, governata allora dal sindaco Massimo Cacciari.

"Era il 200 e si trattava di andare a Venezia a firmare il protocollo dell’intesa", ricorda Massimo Pedrazzini, stretto collaboratore di Rossetti e apprezzato fotografo. "Claudio escluse l’aereo, l’auto e il treno. Scelse decisamente di andare in barca".

In realtà questo genere di viaggio non era ancora stato sperimentato a fondo. “Siamo partiti con due barche di alluminio (l’altra era di Peter Oppliger della Casa del tè). Fu un’autentica avventura con una serie di affondamenti, di incagli e addirittura di una diga abusiva sul Ticino, che non era stata segnata da nessuno. Per fortuna abbiamo incontrato dei collaboratori improvvisati e inattesi che ci hanno aiutato a superare tutti i guai. Il 1° settembre eravamo sul Canal Grande. L’ultimo inghippo fu colpa nostra: non pensando che a Venezia c’era l’alta e bassa marea, il mattino successivo abbiamo trovato la nostra barca “impiccata” al palo dell’attracco”.

(T. V.)