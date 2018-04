Inaugurata la nuova filiale di Cugnasco

È stata inaugurata ufficialmente oggi la rinnovata filiale di Cugnasco. Dopo Minusio, operativa dal 12 marzo scorso, quella di Cugnasco è la seconda sede che la Posta realizza in Ticino secondo un concetto completamente innovativo, capace di riunire in un medesimo luogo prestazioni fisiche e digitali. La nuova realtà va ad aggiungersi alle recenti aperture di lnterlaken, Landquart e Ecublens.

L'evento ufficiale si è svolto alla presenza di numerosi ospiti in rappresentanza delle autorità comunali, delle parrocchie del comprensorio, degli architetti e addetti ai lavori, delle diverse unità aziendali e, naturalmente, della clientela. Il sindaco di Cugnasco-Gerra Gianni Nicoli non ha mancato di salutare con orgoglio ed entusiasmo questa importante realizzazione, a beneficio della comunità locale e non solo.

Le persone organizzano oggi la loro vita in modo sempre più individuale, ricercando essenzialmente ovunque la praticità; in misura crescente è possibile informarsi, organizzarsi e intrattenere comunicazioni quando, dove e come lo si desideri. La Posta propone di conseguenza soluzioni ed offerte in grado di andare incontro alle nuove e molteplici necessità che caratterizzano il nostro quotidiano. Al fine di fornire i servizi di base con la consueta ed apprezzata qualità ed essere al contempo preparata per gli sviluppi futuri, la Posta sta sistematicamente sviluppando ed adattando la sua rete di punti di accesso.

Accompagnare e consigliare i clienti al meglio

Nell'ambito della realizzazione della moderna filiale di Cugnasco, la Posta ha implementato diversi mondi tematici: i tradizionali sportelli sono stati integrati da una zona d'informazione e consulenza luminosa e aperta, nonché da postazioni "self-service". Qui i clienti possono espletare rapidamente le loro transazioni postali, o condurre discussioni informative in un ambiente stimolante. Nella rinnovata filiale ubicata in Piazza della Posta 1, la Posta presenta l'intera gamma dei propri servizi grazie ad un approccio competente e immediato. Non da ultimo, secondo un modo del tutto nuovo di concepire gli spazi, la Posta connette il mondo fisico e quello digitale in un medesimo luogo. Accanto alle tradizionali prestazioni postali, il personale mostra infatti ai clienti come poter svolgere le operazioni correnti in modo efficiente e in tutta semplicità, che si tratti di soluzioni da attuare in loco oppure in viaggio.

Una rete in continua evoluzione

L'ammodernamento della filiale di Cugnasco si inserisce in un progetto pilota avviato lo scorso mese di dicembre con l'apertura della nuova sede di lnterlaken: la Posta intende rinnovare le proprie filiali, accompagnando i clienti alla scoperta delle molteplici possibilità (e comodità) offerte dal mondo digitale. L'azienda resta con decisione impegnata in favore delle proprie filiali: "La Posta intende continuare ad investire nelle filiali gestite in proprio. Una sede come quella che inauguriamo oggi propone le molteplici offerte dell'azienda e rappresenta- grazie a collaboratrici e collaboratori affiatati- il volto della Posta. Questo ammodernamento ci permette di creare un ponte fra prestazioni fisiche e digitali, rimanendo al fianco di una clientela dalle esigenze sempre più diversificate" sottolinea Pietro Cattaneo,responsabile della Regione Ticino e Moesano.

(Red)