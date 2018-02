Incendio a Brione sopra Minusio

(LE FOTO) L'allarme è scattato attorno alle 7.45. Le fiamme hanno generato un intenso fumo e si sono parzialmente propagate anche al tetto. Gli inquilini non erano presenti.

Questa mattina, attorno alle ore 7.45, in via Val Rasa a Brione sopra Minusio, veniva segnalato del fumo uscire da una casa di vacanza. Immediato l'allarme ai pompieri di Locarno che si sono portati sul posto ed hanno appurato che all'origine del fumo vi era un incendio all'interno dell'abitazione, al momento disabitata.

Infatti, stando alle informazioni raccolte sul posto, gli inquilini erano presenti fino a ieri. Le origini del rogo non sono al momento note ma sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate dal camino per poi intaccare il tetto. A titolo precauzionale sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del SALVA ma nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

