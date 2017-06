Incendio, due intossicati

Un incendio è divampato domenica pomeriggio al secondo piano di una palazzina in via Sociale a Muralto. Stando alle prime informazioni le fiamme si sarebbero sprigionate in un locale generando del denso fumo che ha rapidamente invaso i locali. Al momento del sinistro nessuno si trovava nell’appartamento. I pompieri di Locarno sono prontamente intervenuti ed hanno domato il rogo prima che si propagasse ad altri vani. Nelle operazioni di spegnimento e di evacuazione del fumo due pompieri sono rimasti leggermente intossicati e sono stati presi in cura dal personale sanitario del SALVA, intervenuto anch’esso sul luogo del sinistro. Per agevolare le operazioni di soccorso via Sociale è stata chiusa al traffico. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme.