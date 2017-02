Incendio a Locarno, 31enne intossicato

Le fiamme sono divampate all'ultimo piano di una palazzina in Via Angelo Nessi. L'uomo, trasportato all'ospedale, ha riportato un'intossicazione di grado medio.

Oggi poco dopo le 16 in un appartamento di Locarno, situato all'ultimo piano di una palazzina in via Angelo Nessi, è scoppiato un incendio per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Locarno, i soccorritori del Salva e i pompieri di Locarno che dall'appartamento in fiamme hanno estratto l'inquilino. Si tratta di un 31enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese.

Dopo avergli prestato le prime cure i soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 31enne, in base ad una prima valutazione medica, ha riportato un'intossicazione da fumo di grado medio.

(Red)