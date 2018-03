Incidente mortale nel Locarnese

(LE FOTO) Un 60enne intento a pulire le strade dalla neve è precipitato in una scarpata ieri sera a Borgnone, nelle Centovalli.

La Polizia cantonale comunica che ieri, in serata, si è verificato un incidente con esito letale a Borgnone, Centovalli. Un 60enne domiciliato nel Locarnese, dalle 19.30, era alla guida di un veicolo equipaggiato di calla neve, intento a eseguire la pulizia del campo stradale. Per ragioni che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, percorrendo la strada che da Borgnone porta a Lionza, è precipitato in una scarpata con il mezzo meccanico, terminando la corsa adagiato su di un fianco.

Attorno alle 21, un conducente di passaggio ha notato il veicolo nella scarpata ed immediatamente ha fatto scattare l'allarme e prestato i primi soccorsi al conducente. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono giunti i pompieri di Locarno con l'Unità d'intervento tecnico (UIT), per le operazioni di recupero. Intervenuti prontamente anche i soccorritori del SALVA, che non hanno potuto che constatare il decesso del 60enne a causa delle gravi ferite riportate.

(Red)