Incidente a Vogorno, grave un 18enne

Il giovane motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, cadendo a terra all'interno di una galleria. La sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Un giovane motociclista è rimasto ferito sabato pomeriggio attorno verso le 12:50 sulla strada Cantonale a Vogorno, all’interno di una galleria. Stando alle prime informazioni raccolte il 18enne stava percorrendo la strada in salita quando, attraversando un tunnel, per motivi da stabilire ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA ed un elicottero della REGA che ha trasportato il ferito in ospedale. La strada Cantonale è rimasta chiusa per circa mezz’ora. Le condizioni del giovane sarebbero gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)