Infrazione della LIA a Muralto

Un controllo in un cantiere ha permesso di constatare la presenza di una ditta non iscritta all'albo degli artigiani. In totale, verificata la posizione di 79 lavoratori.

Un cantiere di Muralto è stato un controllato oggi dagli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, insieme alla Commissione paritetica cantonale, all'Associazione interprofessionale di controllo e dalla Commissione di vigilanza LIA. Lo comunicano la Polizia cantonale e la Polizia comunale Muralto Minusio.

L'operazione, svoltasi nella calma e con la massima collaborazione di operai e maestranze, ha permesso di controllare in totale 79 lavoratori. Non sono state rilevate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri. Gli ispettori della Commissione di vigilanza LIA ha constatato la presenza di una ditta non iscritta all'albo. Di riflesso è stata avviata la procedura d'infrazione. In base ai dati raccolti gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro approfondiranno gli accertamenti nei prossimi giorni.

(Red)