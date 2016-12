Innevamento, Bosco Gurin isola felice

Affluenza elevata e condizioni ideali per una media di 600-800 sciatori al giorno, provenienti da tutto il Cantone e oltre. Sole e neve. Il binomio è ideale per chi pratica lo sci. Ma in queste vacanze di fine anno Bosco Gurin può godere di un ulteriore elemento gratificante per tutti: la temperatura godibilissima a causa anche dell’inversione termica che di giorno privilegia l’alta quota, mentre i rigori notturni permettono di rimpolpare le piste con l’innevamento artificiale. In tal modo il manto nevoso non perde la consistenza acquisita grazie alle abbondanti precipitazioni “naturali” di circa un mese addietro.

Le preveggenza dei responsabili degli impianti, in primis di Giovanni Frapolli, è quindi pagante, considerando che vent’anni fa – quando ancora non era evidente il riscaldamento climatico – hanno puntato sui pendii superiori del comprensorio sciistico della Grossalp. Da quota 2000 a quota 2400: quattrocento metri di dislivello fondamentali per garantirsi la materia prima.

Così Bosco Gurin può entrare fra le poche stazioni dove è possibile praticare lo sci sulla quasi totalità degli impianti (cinque piste su sei). L’unica in Ticino, aperta e in grado di soddisfare le esigenze anche degli appassionati più esigenti.

In questi giorni l’affluenza giornaliera si situa fra i 600 e gli 800 sciatori, rispettando la media delle floride stagioni del passato. Ci sono molti valmaggesi, che rappresentano da sempre lo zoccolo duro degli appassionati degli impianti della Grossalp. Ma anche locarnesi e ticinesi di altre regioni, nonché qualche italiano della zona di confine e alcuni confederati che evidentemente soggiornano nella case di vacanze del Locarnese e delle valli limitrofe. Tra gli sciatori più fedeli c’è il cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, anch’egli valmaggese, mentre a Bosco non si è ancora visto il consigliere di Stato Norman Gobbi, tradizionale frequentatore del villaggio almeno per qualche giorno delle sue vacanze invernali.

«Inoltre stiamo ospitando diversi sci club che hanno deciso di venire a Bosco Gurin per mancanza di neve altrove», rileva Karin Zanolini, responsabile delle comunicazioni della società degli impianti. Questo flusso porta anche molti bambini che, grazie alla locale Scuola svizzera di sci possono seguire al meglio i corsi a Rossboda, dove sono stati trasportato il mini scilifit dal paese (partenza della prima seggiovia) a 2000 metri di quota, su un tratto molto soleggiato e pianeggiante, a soddisfazione di tutti.



(M.V./T.V.)