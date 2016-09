Internet, Ascona punta sulla fibra ottica

di Maurizio Valsesia

È un investimento “infrastrutturale generazionale”, quello che il Municipio di Ascona propone al Consiglio comunale attraverso un credito di 90mila franchi con cui elaborare uno studio di fattibiltià per la posa di una rete di fibra ottica su tutto il territorio comunale. «La disponibilità di banda (ndr. la trasmissione e la ricezione di dati via internet) e lo sviluppo di reti sempre più performanti – scrive l’Esecutivo del Borgo – sono strettamente legati all’evoluzione delle applicazioni, dei contenuti e dei servizi che passano, e soprattutto passeranno in futuro, attraverso questa infrastruttura». Non solo la capillarità, ma anche la velocità di connessione giocherà un ruolo determinante. Il Municipio guarda al futuro perché l’esempio del recente passato dimostra che l’evoluzione di internet è stata superiore alle previsioni. Di che velocità parliamo? Nel messaggio si fa l’esempio di un utente privato odierno che in download oggi ha una velocità di 40 Mbps (megabyte per secondo) fra 10 anni la velocità usuale sarà di 1.280 mbps. Oggi utilizziamo i cavi in rame, aerei o interrati nella maggioranza dei Comuni urbani, che al massimo arrivano a 100 Mbps (teorici). Una tecnologia con un limite fisico che presto starà stretto a internet.

Il Municipio si è rivolto alla Swiss4Net Holding AG, un’azienda di Zugo, specializzata del settore e che già collabora con altri Comuni e Città svizzere. Sarà questa ditta ha elaborare lo studio di fattibilità. Anche l’iter sarà… veloce. L’azienda dovrà presentare il dossier entro quattro mesi. Qualora si decidesse di procedere, il Municipio conta di sottoporre al CC la richiesta di credito per i lavori sotto le strade entro l’estate 2017. L’analisi serve proprio a valutare la capacità delle sottostrutture dell’Azienda elettrica comunale di accogliere i cavi della fibra ottica. La Swiss4Net Holding AG si occuperebbe anche della fase finale. Se, invece, si dovesse decidere di soprassedere o rimandare, il Comune rimane proprietario dello studio e potrà scegliere un’altra azienda.