Internet veloce: la Città ferma al palo

Rispetto ad altre città del Cantone, sul fronte della posa di reti internet ad alta velocità, Locarno viaggia... a bassa velocità. E la colpa non è della politica. Almeno è questo che emerge dalla lunga e dettagliata risposta del Municipio di Locarno all’interrogazione del 1° dicembre presentata da Barbara Angelini Piva e Angelo Pelloni (entrambi consiglieri comunali per il PPD). Una risposta rapida nei tempi e ricca di informazioni, su un tema che l'Esecutivo, tramite la Commissione della promozione economica, ha iniziato ad approfondire nel 2015, «valutando - si legge nella risposta al PPD - le varie opzioni che si stavano sviluppando in Ticino, come ad esempio a Bellinzona, a Lugano e a Chisso. Parallelamente il Municipio ha approfondito anche lo studio dell'Ente regionale di sviluppo (sempre del 2015) in collaborazione con La Società Elettrica Sopracenerina (SES) e Swisscom in tutto il territorio servito dalla SES». Il Municipio, tramite il Dicastero promozione economica, si è impegnato a fondo perché è «fermamente convinto che il collegamento con la fibra ottica debba essere implementato il prima possibile. È indispensabile -spiega Palazzo Marcacci - perché essenziale sia per la popolazione sia per l’economia. Per le attività del terziario (banche ecc.) e il settore industriale e formativo (si pensi al Palacinema e a tutte le attività nel campo dell’audiovisivo che necessitano di collegamenti sempre più veloci)». Tant’è che è un progetto strategico indicato nel Piano finanziario 2018-2021.

Dal 2015 si sono susseguiti innumerevoli incontri, rapporti, studi ecc. Per farla breve: due i progetti valutati: FTTS (Swisscom) e FTTH con altre aziende. In entrambi i casi occorre la partecipazione, il più possibile collaborativa, della Sopracenerina, dovendo far passare la fibra ottica sotto le strade.

Ma in un incontro la SES ha espresso alcune perplessità, tra le quali: la solidità finanziaria della società che poserebbe le fibre e le garanzie di esecuzione; l’obbligo di messa a concorso delle sottostrutture e il lavoro interno a carico della SES per l’elaborazione di un concorso, per la pianificazione e il coordinamento dei lavori; il non utilizzo di Swisscom della rete in fibra ottica di terzi può precludere il buon esito del progetto; la responsabilità in caso di danni alle sottostrutture SES.

(m.v.)