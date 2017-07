Intralcio alla motonave, in nove denunciati

di Maurizio Valsesia

Rischia di costare cara la protesta inscenata oggi, martedì, con alcuni canotti e materassini, da alcuni simpatizzanti dell’azione di sciopero in corso da 10 giorni da parte dei dipendenti licenziati dalla Navigazione Lago Maggiore. Verso le 14 avrebbero tentato di impedire l’attracco al molo di Locarno della motonave Verbania della NLM proveniente dall’Italia. Era già successo negli scorsi giorni, con l’utilizzo di alcuni pedalò. Oggi, comunica la polizia cantonale, nove manifestanti sono stati identificati al Posto di Gendarmeria di Locarno e verranno denunciati al Ministero pubblico per perturbamento della circolazione pubblica, inosservanza del divieto di balneazione e coazione. Sul posto la polizia cantonale e la comunale di Locarno.

Intanto sindacati e scioperanti si dicono «sbalorditi dai toni e dai contenuti» della lettera aperta con cui lunedì i sindaci dei Comuni rivieraschi del bacino svizzero del Verbano e la presidente dell’Ente regionale per lo Sviluppo chiedevano - appellandosi al «senso civico e morale» - di interrompere l’agitazione e tornare a garantire il servizio, il cui stop, scrivevano gli amministratori comunali, sta provocando forti disagi agli utenti locali e ai turisti. Sindacati e maestranze chiedono ai Comuni: «Ma dove è stato il vostro senso civico e morale in tutti questi anni in cui si è delineato il futuro della navigazione senza tenere in considerazione i lavoratori e le lavoratrici? Dove è il vostro senso civico e morale per contribuire a risolvere davvero questa vertenza dando alle persone licenziate quelle garanzie occupazionali e contrattuali chieste dal primo giorno di sciopero? Se il turismo, come da voi ricordato, è una delle maggiori fonti occupazionali e di reddito – sottolineano i sindacati Unia, Sev e Ocst - perché mai a questi lavoratori licenziati si dovrebbe negare il diritto di lottare per riavere la propria fonte di reddito? E se davvero il reddito e l’occupazione sono una sincera preoccupazione, perché non cominciare proprio da qui, dando garanzie concrete e credibili agli scioperanti?».

Ricordiamo che le maestranze e i sindacati denunciano di non essere stati coinvolti fin dalle prime battute nella creazione del consorzio svizzero che - dopo i cambiamenti introdotti con il rinnovo della convenzione tra Berna e Roma - dovrà gestire la Navigazione sul bacino svizzero e che si prevede riassumerà i dipendenti ora licenziati dall'ente italiano che gestisce il servizio su tutto il lago; su quest’ultimo punto i sindacati ribadiscono che «ad oggi non c’è alcuna garanzia scritta». Infine, gli scioperanti affermano di poter «contare sul sostegno della popolazione e dei turisti (come si può del resto notare dal successo della petizione)». Infine, sempre martedì, la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio, sotto la presidenza di Pelin Kandemir Bordoli, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e una delegazione del personale. Dall’incontro non sono emerse novità di rilievo.