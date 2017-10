Invito a informarsi: un Parco da sfogliare

di Maurizio Valsesia

Il Parco batte la Nazionale di calcio. Nonostante la concomitanza con la partita di Lisbona, l’altra sera un pubblico molto numeroso e interessato ha partecipato alla prima delle serate informative sul progetto del Parco del Locarnese, organizzata a Intragna, in vista del voto popolare nel 2018. È stata l’occasione ideale per sviscerare i vantaggi e i vincoli della proposta.

In apertura il sindaco delle Centovalli, Ottavio Guerra è entrato subito nel merito delle opportunità della realizzazione sottolineando la maggiore visibilità nazionale e internazionale del territorio, ma anche maggiore libertà per decidere sul proprio futuro. Quanto alle nuove risorse, si prevede la creazione di posti 20 nuovi posti di lavoro diretti e numerosi altri per le attività di gestione), nonché una piattaforma a livello nazionale che favorirà la presenza di istituti di ricerca e di ricercatori nella regione. Quando alla iniezione di risorse finanziarie il piano di gestione avrà un budget di 5,2 milioni all’anno (ossia 52 milioni sull’arco dei primi dieci anni previsti), un finanziamento sul territorio garantito dalla Confederazione per il 60% e dal cantone per 23%, oltre a Fondazioni, prestazioni proprie (14%) e ai Comuni coinvolti(3%), con un contributo di 10 franchi all’anno per abitante che porta un finanziamento esterno del 97%. Inoltre l’esperienza del Parco nazionale svizzero e degli altri Parchi dimostra che ogni franco investito direttamente genera un valore aggiunto medio di 5-6 franchi. Infine si stima un indotto economico di 20 milioni di franchi annui per la regione. Anche i Patriziati avranno dei benefici. «Bisogna essere innovatori e coraggiosi»: questo l’invito finale del sindaco.