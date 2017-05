Isole di Brissago, "un gioiello da preservare"

«Le Isole di Brissago rappresentano un fiore prezioso che va preservato». È il succo dell’appello diramato dalla Società Botanica Ticinese attraverso un comunicato firmato dalla presidente Antonella Borsari a nome del Comitato. Isole che, come noto, registrano negli ultimi anni un calo delle presenze turistiche ma soprattutto difficoltà gestionali e di bilancio.

«Il Parco Botanico delle Isole - si legge nel testo - è riconosciuto internazionalmente sia per essere unico nel suo genere alle nostre latitudini, sia per riprodurre specie botaniche caratteristiche di cinque continenti, permettendo così al visitatore di fare il giro del mondo su di un’isola. La gestione del Parco secondo i criteri della BGCI (Botanic Garden Conservation International) fa sì che sia riconosciuto come giardino botanico a tutti gli effetti dalla rete dei giardini botanici svizzeri, Hortus Botanicus Helveticus, aumentando notevolmente il suo prestigio».

«Come Società che riunisce persone che lavorano o che hanno forti affinità con la botanica a livello ticinese - prosegue l’appello - crediamo sia importante dare continuità al lavoro svolto, cercando di fare forza comune per migliorare e amplificare i risultati raggiunti fino ad oggi. In questo senso, appoggiamo quanto scritto dalla Società Ticinese di Scienze Naturali (STSN) nella sua lettera aperta del 4 aprile scorso. Come la STSN, riteniamo che solamente il Cantone abbia la possibilità e le competenze per garantire non solo la conservazione del Parco botanico ma anche il rilancio delle Isole di Brissago, valorizzando a tutti gli effetti l’unicum che rappresentano sia per il turista, sia per la botanica nazionale e internazionale».

La Società Botanica Ticinese tiene a «far notare al Cantone che l’importanza del Parco Botanico delle Isole di Brissago oltrepassa il suo valore turistico e scientifico, giocando addirittura un ruolo fondamentale nella conservazione della flora ticinese minacciata d’estinzione. È l’unica struttura cantonale dotata delle competenze necessarie per poter collaborare con enti cantonali e federali che operano nell’ambito della protezione della natura e delle misure previste dall’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM) in seno alla strategia nazionale sulla biodiversità».

Si chiede dunque al Consiglio di Stato, ai Comuni e a tutte le persone coinvolte nelle discussioni e nelle prese di decisioni, «di unire gli sforzi affinché un dialogo costruttivo, seguito da azioni concrete, possa portare a una soluzione definitiva per il futuro delle Isole. In questo processo invitiamo il Cantone ad assumerne le redini. Con la speranza che il nostro appello possa essere una voce in più in un coro già numeroso».

L’appello giunge a pochi giorni dall’incontro sul futuro delle Isole, previsto giovedì, tra il Cantone e i Comuni.

(Red)