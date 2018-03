La cappella demolita verrà ricostruita

Il Comune di Gordola ha avviato l’iter per la ricostruzione della cappelletta demolita (per errore o colpevolmente, non è ancora chiaro) da una ditta edile durante i lavori di scavo nell’ambito della costruzione di due palazzine residenziali in zona Schiena dell’asino-Ponte Asciutto (appena prima del confine con Tenero).

Una vicenda divenuta di dominio pubblico grazie a una nostra lettrice che ci aveva segnalato la sparizione del piccolo edificio sacro. Inizialmente sembrava che la cappelletta fosse stata rimossa per essere conservata e ricollocata, come previsto chiaramente dalla licenza edilizia. Ma pochi giorni dopo il nostro primo articolo dell’8 febbraio, si è scoperto che si è salvato solo il dipinto.

Abbiamo chiesto al sindaco Damiano Vignuta quali sono i passi che il Municipio intende compiere. «Sono due le procedure su cui ci muoviamo nei confronti della ditta responsabile», spiega Vignuta. «Da una parte, quando una licenza edilizia prevede dei vincoli e questi non vengono rispettati, l’amministrazione avvia una procedura di contravvenzione. La ditta replicherà con le proprie osservazioni, dopodiché, sulla base della Legge edilizia, il Municipio decide le eventuali sanzioni».

Fin qui gli aspetti formali-burocratici. «Il secondo punto - prosegue il sindaco - è per noi quello più importante: ovvero trovare una soluzione definitiva, ricostruendo la cappelletta e ridando quindi dignità al dipinto, che, a quanto mi risulta (non ho ancora avuto possibilità di vederlo) è stato preservato. Mi auguro quindi da parte del committente la massima collaborazione. Ci siederemo intorno a un tavolo insieme ai funzionari dell’Ufficio beni culturali per trovare la soluzione che ridia dignità al dipinto. Non solo perché lo dice la legge e perché la cappella era considerata un bene culturale d’interesse comunale, ma perché rappresenta la memoria dei nostri antenati. Una memoria in realtà viva, considerato che i residenti della zona si sono accorti subito che qualcosa non andava. Segno che queste testimonianze storico-religiose hanno un valore tutt’ora molto sentito».

Il vincolo inserito nella licenza prevedeva la traslazione del manufatto (che risale, è confermato, al ’700) qualche metro più in basso rispetto al punto originale, ma sempre nell’area delle due nuove palazzine. L’intenzione è quindi di collocarla a poca distanza dal sito primario.

(m.v.)