La collaborazione supera la frontiera

Oltre 50 escursionisti hanno inaugurato, sabato scorso, il sentiero Comologno-Spruga-Bagni che permette di conoscere la parte alta della riserva forestale d’Onsernone lungo un tracciato in parte nuovo e in parte completamente rinnovato che da Spruga scende a valicare il fiume nei pressi del Tecc dal Böcc proseguendo poi sulla linea di confine, seguendo quello che era il “sentiero delle guardie”. L’itinerario è adatto a tutti, ma richiede un minimo di esperienza di montagna e un’adeguata attrezzatura. Il tutto in circa due ore e mezzo.

Dai Bagni l’escursione è proseguita sul comodo sentierone della valle fino all’alpe di Fondo Monfracchio dove è stata inaugurata la capanna, completamente rinnovata dal Comune di Craveggia che l’ ha affidata in gestione al Club alpino italiano di Vigezzo.

La giornata ha registrato una partecipazione soprattutto di onsernonesi, ma anche con la presenza di una importante componente italiana. È stata così la conferma della stretta e proficua collaborazione avviata recentemente fra il Comune di Onsernone e le comunità vigezzine nel realizzare delle iniziative che possono favorire la piacevole riscoperta di questa zona marginale, che però riserva un grande interesse per gli appassionati di montagna e una natura ancora “verace”.

In sostanza, questa collaborazione permette di superare il concetto di separazione creato dal confine, che nei fatti ora è ridotto a una semplice linea sulla carta topografica. Come noto, grazie alla comodità di accesso, la stragrande maggioranza dei frequentatori dei Bagni parte da Spruga e percorre l’omonima valle che rappresenta la prosecuzione fisica e reale dell’Onsernone, anche se nel 1806 è stata assegnata politicamente all’Italia.

La proposta di promuovere il territorio sotto il profilo ambientale è nata alcuni anni fa, in contrapposizione al tentativo di creare, nei pressi dei Bagni, una derivazione del fiume per alimentare una centralina idroelettrica in valle Vigezzo. Le proteste congiunte arrivate dai due versanti si sono poi concretizzate nel restauro conservativo della storica sorgente termale (già nota sette secoli fa), restauro attuato dal Comune di Craveggia con un investimento di 460 mila euro, frutto di un finanziamento europeo, e con la messa in sicurezza di tutto il complesso che ha il fulcro nella vasca dell’acqua calda, posata nel 1824 e contenente circa 14 mila litri. Grazie agli Amici della montagna di Toceno sono state inoltre realizzate due capanne, cui ora si è aggiunta la terza di Fondo Monfracchio, completamente rinnovata dal Comune di Craveggia. Altri interventi sono in programma nella zona dei Bagni.

(T. V.)